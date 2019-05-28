Разруха на месте съемок популярного реалити-шоу разозлила зрителей

Пользователи сети пришли в ужас, увидев состояние особняка, в котором до 2014 года снимали реалити-шоу «Большой брат». Видеоролик с территории дома опубликовал блогер MuiTube на своем YouTube-канале, он набрал более семисот тысяч просмотров.

Сад у дома на Золотом побережье Австралии по большей части зарос травой и замусорен, окна особняка разбиты, а на стенах — много граффити. Некогда роскошный бассейн в комнате, куда допускались избранные участники, зарос водорослями. Дорогие предметы мебели и интерьера либо испорчены, либо исчезли. Одна из немногих вещей, оставшихся нетронутыми — обеденный стол, накрытый для банкета.

Блогер также обнаружил невидимые зрителям коридоры, по которым, как предположил MuiTube, ходили снимавшие шоу операторы. Большая часть этих проходов была закрыта темными стеклами, что не позволяло участникам видеть, снимают ли их в данный момент или нет.

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Многие пользователи в комментариях к видео возмутились таким состоянием покинутого особняка. «Они не должны были давать ему гнить! Могли бы отремонтировать и сдавать людям на Airbnb», — написала Jasmine Wallis. «Боже, какая трата впустую денег и усилий! С ума сойти», — описал свое отношение к увиденному Aaron Stewart. «Теперь это выглядит как чернобыльская версия "Большого брата"», — заключил Lasaration.

По данным Daily Mail, спустя несколько часов после визита блогера в особняк в нем произошел пожар. Владелец дома считает, что это был поджог, однако пожарные эту версию отрицают.

«Большой брат» — австралийское реалити-шоу, показываемое в эфире с 2001 по 2014. Родоначальник формата — американский проект, в котором зрители наблюдают за жизнью участников, изолированных от внешнего мира в роскошном доме.

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