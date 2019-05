Звезда реалити-шоу рассказала о разрушительном влиянии проекта на ее душу

Звезда нескольких британских реалити-шоу Ферн МакКанн (Ferne McCann) пожаловалась на то, что съемки на телевидении сильно сказались на ее психическом здоровье. Об этом она рассказала в интервью сайту Heat World.

МакКанн сказала, что именно из-за участия в шоу The Only Way Is Essex («Единственный путь — это Эссекс») у нее началась тревожность и даже паранойя. «Для того, чтобы участвовать в таком, нужно быть очень толстокожим и осознавать, что будет много взлетов и падений, которые могут искалечить вашу душу», — поделилась своими чувствами британка.

Во время съемок девушка чувствовала себя непонятой и одинокой. «В этой индустрии очень много значит доверие, а я долгое время не могла никому доверять, думала, что люди строят козни у меня за спиной, и это повлияло на мою жизнь», — призналась она.

Из-за пристального внимания журналистов участница реалити не смогла полноценно радоваться тому, что у нее скоро появится ребенок: «Новость о том, что у меня будет ребенок, просочилась в СМИ. Мне было нелегко справиться с тем, что за этим последовало». В настоящий момент дочери МакКанн полтора года, и Ферн планирует не позволять ей сниматься в реалити-шоу, даже если она этого захочет.

Британка призналась, что уже на протяжении года посещает терапевта и чувствует улучшения. Она посоветовала своим фанатам не стесняться обращаться за профессиональной помощью, если они испытывают проблемы с психическим здоровьем.

МакКанн — британская модель и телеведущая. Она участвовала в The Only Way Is Essex с 2013 по 2016 год. Передача была посвящена нескольким жителям графства Эссекс на юго-востоке Англии. В 2017 году МакКанн запустила собственное шоу Ferne McCann: First Time Mum («Ферн МакКанн: Впервые мама») о буднях матери-одиночки.

