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Ведущего реалити-шоу избил уличенный в измене участник проекта

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Ведущего реалити-шоу «Опасные связи» на телеканале «ЧЕ!» Карена Кочаряна госпитализировали после избиения в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте канала.

По данным пресс-службы «ЧЕ!», инцидент произошел сразу после одного из расследований передачи. В шоу «Опасные связи» проверяют, действительно ли один из супругов изменяет другому.

Кочарян общался на улице с девушкой, которая обратилась в передачу. В этот момент из дома выбежал муж, которого уличили в измене. Держа в руках монтировку, он потребовал отдать ему записи скрытых камер.

«Увидев, что ни операторов, ни камер уже нет, он накинулся на Карена. Ведущий попытался успокоить взбешенного мужчину, но все же не избежал сильного удара монтировкой, который спровоцировал перелом лучевой кости», — говорится в комментарии телеканала.

Ведущий был госпитализирован, полученные при нападении травмы его жизни не угрожают. Кочарян заверил, что продолжит раскрывать измены «в штатном режиме».

В конце марта журналиста Михаила Скуридина, работавшего в издании «Магнитогорский металл», избили в ходе дорожного конфликта. В ночь на 20 мая он скончался в больнице после двух месяцев комы.

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