Телеведущая рассказала об издевательствах и побоях от бывшего парня

Телеведущая и модель Айша Перри-Икбал (Ayesha Perry-Iqbal) заявила, что стала жертвой насилия со стороны бывшего бойфренда. Ее слова приводит таблоид The Sun.

28-летняя ведущая решила поделиться печальным опытом, чтобы обратить внимание общества на проблему бытового насилия. По ее словам, даже самые уверенные в себе и успешные люди могут оказаться жертвами агрессии.

Перри-Икбал рассказала, что бывший парень постоянно избивал ее ногами и насмехался над ней. «Были случаи, когда я теряла сознание и чувствовала, что жизнь покидает меня», — поделилась ведущая британского канала Channel 4. По ее признанию, частые издевательства привели к тому, что девушка приготовилась к смерти от рук любовника.

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Модель уточнила, что первые несколько месяцев после начала отношений все шло прекрасно. Однако вскоре парень стал проявлять агрессию по любому поводу. Все началось с того, что она вышла из душа, не вытираясь полотенцем, — за это любовник накричал на нее и впервые применил силу. По ее словам, она даже не поняла, что произошло.

По мере того как мужчина все чаще применял к ней насилие, Перри-Икбал сократила общение с близкими, чтобы те не увидели следы побоев. Бойфренд часто душил ее, из-за этого у нее развились проблемы со здоровьем. Особенно сильную боль ей доставляют смещения в шейном отделе позвоночника.

Последней каплей стали измены бойфренда. Перри-Икбал хотела разойтись с ним мирно, однако тот вновь набросился на нее и избил до полусмерти. Телеведущая сбежала из их квартиры. «Я бежала по улице в разорванной одежде, с порезанным лицом, в крови, в синяках», — вспомнила она.

Девушка пыталась добиться справедливости в суде, однако судья не выписал запретительный ордер, а лишь на словах порекомендовал ее бывшему парню не приближаться к ней. В момент оглашения приговора модель потеряла сознание.

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