Собчак признала себя нищебродом из-за гардеробной Киркорова

Телеведущая Ксения Собчак поделилась эмоциями после посещения гардеробной артиста Филиппа Киркорова в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Об этом она написала в Instagram.

Собчак призналась, что ее жизнь разделилась на «до» и «после» из-за размеров гардеробной певца. По словам ведущей, раньше она считала себя шопоголиком, так как в ее квартире была устроена 50-метровая комната для хранения одежды.

«Теперь, первой из журналистов побывав в гардеробной Короля, я знаю ,что я просто жалкий и дешевый нищеброд», — написала она. В интервью Киркоров также рассказал, что ориентироваться в гардеробной и составлять несколько образов ему помогает стилист.

В комментариях под постом Собчак не все пользователи оценили дизайн гардеробной певца. «Выглядит как китайский магазин», — написала пользователь rubtsovskaya_. «А я подумала, что это вы на рынке "Садовод"», — поддержала ее mariya__45.

В апреле телеведущая провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood и довела ее до слез, обнаружив в заведении несколько нарушений.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



