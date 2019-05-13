Собчак высказалась о причинах смерти Доренко

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала позицию дочерей журналиста Сергея Доренко, которые считают, что их отца могли отравить. Свое мнение Собчак высказала в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Телеведущая отметила, что понимает детей Доренко: недавно она сама провела расследование смерти своего отца Анатолия Собчака. «Если есть сомнения и вопросы — их нужно решить. Я для себя провела большое расследование, уделила этому год своей жизни, сделала фильм и для себя все ответы получила. С тех пор я сплю спокойно», — цитирует Собчак портал «Дни.ру».

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Она также предположила, что дочери Доренко пытаются насолить его второй жене. При этом телеведущая призналась, что меньше всего хочет найти подтверждение этим опасениям.

12 мая на Троекуровском кладбище Москвы должно было состояться прощание с Сергеем Доренко, однако церемонию отменили в связи с необходимостью проведения повторной судебно-медицинской экспертизы, на которой настояли дочери журналиста Ксения и Екатерина. Вдова журналиста обвинила девушек в неуважении.

Журналист и главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни в результате разрыва аорты во время управления мотоциклом на Садовом кольце столицы.

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