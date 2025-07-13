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14:26, 13 июля 2025Мир

Встреча Трампа с лидерами пяти африканских стран обернулась скандалом

WSJ: На встрече в Белом доме унизили лидеров пяти африканских стран
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами пяти африканских стран в Белом доме обернулась дипломатическим скандалом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Американская администрация оказывала давление на глав африканских государств, чтобы они приняли депортированных США мигрантов, которых отказались принять на родине. Также был нарушен дипломатический протокол — Белый дом принял лидеров Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау одновременно, что стало беспрецедентным случаем в международной практике. Их объединяет только географическое расположение на территории Западной Африки, но кардинально различаются их исторические судьбы, политическое обустройство и языки.

Трамп похвалил английский президента Либерии Джозефа Боакаи, упустив из виду, что национальным языком страны является английский, а сам Боакаи окончил университет американского штата Канзас. Президент США отнесся к гостям максимально неуважительно, продемонстрировал безграмотность и незнание ситуации в этих странах, более того, Трамп не знал, как кого зовут. Наблюдатели отметили унизительный и неоколониальный подход Вашингтона на этой встрече.

Госдепартамент разослал каждой стране запросы на прием мигрантов до того, как их лидеры прибыли в Белый дом на саммит по вопросам экономики и безопасности. Пока неясно примет ли предложение хотя бы одна из стран после такого приема.

Ранее сообщалось, что Трамп в шутку назвал опасной работу президента США и задумался бы о том, стоит ли бороться за свой пост, если бы знал, однако его об этом никто не предупредил.

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