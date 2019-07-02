Девушка показала облысение в прямом эфире

lorijfaith / Instagram

Блогер Лола Фэйт (Lola Faith) удивила зрителей своего стрима, показав им в прямом эфире, как у нее выпадают волосы. Об этом пишет Daily Dot.

Фэйт решила обесцветить окрашенные в голубой волосы, однако высветлитель плохо повлиял на кожу ее головы. Она воспользовалась выпрямителем, который нанесла на волосы в эфире своего Instagram. Как только Фэйт начала расчесывать волосы, они остались на ее расческе.

Блогерша открыла рот от изумления, а затем громко воскликнула: «О боже!» Она провела по волосам расческой еще несколько раз, а потом эфир прервался. Фэйт рассказала, что она кинулась в ванную, где смыла выпрямляющее средство вместе с остатками волос.

В комментариях подписчики девушки возмущались тем, что она совместила осветлитель и выпрямитель, чего, по мнению многих, делать нельзя. Некоторые также указывали блогерше на то, что ей не стоило сидеть с открытым ртом, а сразу идти в ванную.

Фэйт призналась, что после случившегося ей пришлось побриться налысо, и поделилась фото своего внешнего вида в Instagram.

IM FUCKING BALD. Фото опубликовано @lorijfaith

Блогерша стеснялась своего нового образа, однако большое количество позитивных комментариев под постом придало ей уверенности.

В марте британка Рима Тейсен рассказала о том, как лишилась всех волос на теле после рождения детей.

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