Две женщины отведали тыквы и облысели

Две жительницы Франции облысели после того, как съели блюда, приготовленные из токсичной тыквы. Необычный случай описало издание Ars Technica.

Одна из женщин почувствовала недомогание после того, как отведала тыквенный суп, который оказался чрезвычайно горьким. Сразу после приема пищи у нее начались тошнота, рвота и диарея. Через неделю она заметила, как стала стремительно терять волосы как на голове, так и по всему телу.

Вторая женщина также съела тыкву в кругу семьи, но ее родственники отказались лакомиться слишком горьким овощем, а пострадавшая, в свою очередь, съела слишком много отравленного блюда. Выпадение волос в этом случае началось через три недели.

Частичное восстановление волосяного покрова начало происходить только спустя несколько месяцев. По данным специалистов, незначительное количество волос, которые не выпали, истончились и были сильно повреждены.

Подобные отравления называют токсичным синдромом тыквы. Опасные овощи можно распознать по их крайне горькому вкусу. По данным французских исследователей, в период с 2012 по 2016 год было зарегистрировано 353 случая отравления, половина из которых приходились на купленную в магазине тыкву.

Симптомами синдрома являются диарея, рвота и боль в животе, в отдельных случаях могут быть обезвоживание, головная боль и головокружение. Облысение в качестве симптома регистрируется впервые.

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