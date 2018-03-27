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Итальянец девять лет судился из-за баклажана

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Житель Италии, девять лет назад обвиненный в похищении баклажана, добился отмены приговора. Об этом сообщает издание The Local.

В 2009 году на частном поле недалеко от города Лечче, располагающегося на юге Италии, поймали 49-летнего мужчину с ведром, в котором лежал баклажан. Он рассказал полицейским, что из-за отсутствия заработка ему пришлось украсть овощ, чтобы накормить ребенка.

Суд не счел это смягчающим обстоятельством и приговорил похитителя к пятимесячному тюремному заключению и штрафу величиной 500 евро. Позднее срок сократили до двух месяцев, а сумму штрафа — до 120 евро. Мужчина продолжил судиться и дошел до последней инстанции — кассационного суда в Риме.

Кассационный суд полностью отменил приговор и раскритиковал судей, не учитывавших бедственное финансовое положение подсудимого и допустивших пустую трату государственных средств. Из-за своего финансового положения мужчина пользовался услугами общественных защитников, на которых за время тяжбы ушло семь—восемь тысяч евро.

В 2016 году сообщалось, что с фермы на острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк с фермы украли около 600 тыкв. Это произошло незадолго до Хэллоуина, когда в США принято печь тыквенные пироги и вырезать из тыкв светильники в виде головы, которые называются «Джек с фонарем».

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