Неумелая парикмахерша сожгла студентке голову и лишила ее волос

Студентка из Эакстона, Великобритания, получила сильный ожог головы и проплешины после очередного похода в парикмахерскую. Об этом сообщает The Sun.

19-летняя Жасмин Скофилд (Jasmine Schofield) пришла в салон красоты, чтобы подкрасить отросшие корни волос. По словам девушки, мастер нанесла краску и отошла на полтора часа, предупредив, что болезненное жжение во время процедуры — это нормально.

«Сначала волдырей не было, они появились позже, но кожа на голове покраснела еще в салоне. После мытья головы она [мастер] нанесла тонирующее средство и начала сушку. Я заметила, что она избегает верхней части моей головы около скальпа», — поведала Скофилд.

Дома девушка почувствовала нестерпимую боль и немедленно помчалась в больницу. Врачи сообщили, что она получила тяжелейшие химические ожоги и дали ей гель для лечения. «Было ощущение, будто по моей голове ползает множество насекомых. Она сильно чесалась и горела», — описала ощущения студентка и добавила, что после произошедшего у нее выпали целые пряди волос и ей пришлось сидеть дома неделю.

Сама парикмахерша заявила, что оставила клиентку не на полтора часа, а всего лишь на 20 минут. Она также отметила, что такая реакция на краску — индивидуальная особенность организма девушки и что она сожалеет, об отсутствии в салоне красоты тестов на аллергию перед окрашиванием. После этого она принесла Скофилд извинения.

В июне Таганский суд Москвы осудил парикмахера Бедхоза Бойматова за неудачную покраску волос, усов и бороды одного из клиентов. Перед началом процедуры Бойматов не провел кожную пробу смеси из краски и активатора, содержащей активные химические вещества, на чувствительность. После того как барбер нанес краску на волосы клиента, у последнего начался острый контактный дерматит.

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