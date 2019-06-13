Московского барбера оштрафовали за испорченную бороду клиента

Московский парикмахер Бедхоз Бойматов осужден Таганским судом Москвы за неудачную покраску волос, усов и бороды одному из клиентов. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В заявлении прокуратуры уточняется, что 38-летний барбер «осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей")».

Перед началом процедуры Бойматов не провел кожную пробу смеси из краски и активатора, содержащей активные химические вещества, на чувствительность. После того как барбер нанес краску на волосы клиента, у последнего начался острый контактный дерматит. Суд признал вызванное действиями Бойматова заболевание легким вредом здоровью потерпевшего.

Бойматов полностью признал свою вину, суд приговорил его к выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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