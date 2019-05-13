Порнозвезда попала в больницу после увеличения губ и была осмеяна в сети

Порнозвезда Кирсти Коллинз (Kirsty Collins) рассказала, что ее госпитализировали после операции по увеличению губ. Как сообщает The Sun, 33-летняя женщина решилась на процедуру, но не была готова к осложнениям.

Коллинз, известная среди своих фанатов под псевдонимом Bambi Black, отправилась на инъекции, так как хотела исправить последствия неудачной операции. Однако после проведения процедуры ей стало плохо. «Через секунды после инъекции в мою верхнюю губу я почувствовала жжение по всему лицу», — отметила порноактриса.

По ее словам, косметическое вмешательство стоимостью в 300 фунтов (около 25,5 тысячи рублей) также привело к аллергической реакции, в результате которой губы сильно распухли. Коллинз пояснила, что вскоре позвонила своему менеджеру, который договорился о срочной госпитализации.

Коллинз подчеркнула, что очень благодарна фанатам, которые поддержали ее в соцсетях. Около недели женщине потребовалось для восстановления здоровья. «Я была тронута числом фанатов, поддержавших меня», — отметила она. Тем не менее нашлись и те, кто затроллил порнозвезду из-за ее внешнего вида. Однако Коллинз пояснила, что сама решает, как должна выглядеть и не намерена отвечать на такие комментарии.

Порнозвезда призналась, что боялась умереть и теперь всегда заранее проверяет медицинские препараты на аллергическую реакцию. Однако она намерена и дальше делать пластические операции. «Я люблю и всегда буду любить пластическую хирургию», — подчеркнула порноактриса. Коллинз рассказала, что в ближайшее время хочет изменить форму ягодиц и сделать третью операцию на грудь.

В марте в одну из больниц была госпитализирована российская порнозвезда Елена Беркова. По ее словам, произошло легкое недомогание, обморок из-за переутомления.

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