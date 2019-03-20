Российскую порнозвезду экстренно госпитализировали

Российская порнозвезда Елена Беркова попала в больницу в полуобморочном состоянии. Об этом стало известно StarHit.

«Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит», — заявила пациентка клиники Ирина Соловьева.

По ее словам, врачи предполагают, что Беркова попала в больницу из-за постоянных диет и голоданий. Издание утверждает, что причиной госпитализации стал тяжелый график работы из-за гастролей с эротическим шоу «The Berkova».

Менеджер актрисы Максим Клименко подтвердил, что Беркова находится в одной из московских клиник, однако отказался раскрыть причину ее недомогания. Специалисты проводят полное обследование организма актрисы, утверждает он.

Елена Беркова в 2000-е годы снялась в ряде порнофильмов, она также участвовала в телешоу «Дом-2». Позднее пробовала себя в роли певицы и телеведущей. Также под брендом Берковой продаются секс-игрушки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!