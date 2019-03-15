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Полька с внешностью куклы Барби и грудью восьмого размера осталась одинока

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Живущая в Лондоне полька потратила более 50 тысяч фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей) ради внешности куклы Барби. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

Паулина Кэнди (Paulina Candy) призналась, что с подросткового возраста мечтала «об идеальной фигуре, как у куклы Барби». Первую операцию по увеличению груди она сделала в 18 лет, и с тех пор достигла восьмого размера. Полька также изменила размер и форму губ, ягодиц и носа.

Девушка работает косметологом и снимается для журнала Playboy. С 20 лет Кэнди каждый день занимается в тренажерном зале, соблюдает строгую диету и не употребляет алкоголь. Впрочем, иногда она не отказывает себе в удовольствии поесть пасту или суши.

Кэнди утверждает, что многие операции она сделала за счет мужчин, с которыми встречалась. По ее словам, они сами просили ее увеличить грудь, чтобы «улучшить сексуальную жизнь».

В настоящий момент 24-летняя Кэнди одинока, но уверяет, что у нее «длинная очередь из поклонников». По ее словам, некоторые мужчины делают ей предложение на первом свидании. Тем не менее полька посетовала на то, что из-за «излишней сексуальности» ей сложно найти достойного партнера. «Люди говорят, что я выгляжу, как порнозвезда. Но я хочу быть порнозвездой лишь для одного человека», — отметила она.

Кэнди добавила, что семья и друзья очень удивились изменениям в ее внешности, но поддержали ее. Сама полька считает, что операции не изменили ее как личность, но помогли ей улучшить самооценку. В ближайшее время она планирует сделать еще одну ринопластику.

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