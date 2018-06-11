«Барби из Берлина» закачала в грудь несколько ведер силикона

27-летняя Пэрис Хермс (Paris Herms), более известная как «настоящая Барби из Берлина», вставила в грудь силиконовые импланты объемом 80 литров. Об этом пишет The Sun.

Фото опубликовано @real.barbie.of.berlin

Теперь ее груди весят более четырех килограммов. «Когда я проснулась после наркоза, я почувствовала себя самой счастливой. Хоть это и не было моей целью, приятно обладать самыми большими сиськами в Германии. Мне нравится большая грудь, потому что она представляет собой женственность», — рассказала она.

Пэрис в общей сложности потратила на изменение внешности более 50 тысяч долларов. Причиной этого стала травля в школьные годы. Теперь у ее аккаунта в Instagram более 200 тысяч подписчиков.

В марте стало известно о еще одной «Барби», американке азиатского происхождения Офелии Венити, которая разрезала глаза для сходства с любимой куклой.

В феврале 18-летняя жительница Праги Габриэла Жирачкова рассказала, что ежемесячно тратит более тысячи евро, чтобы выглядеть как Барби. С 16 лет девушка трансформирует лицо и фигуру в погоне за «идеальным» телом.

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