Девушка разрезала глаза для сходства с Барби

Американка азиатского происхождения сделала пластическую операцию на глазах, чтобы быть похожей на любимую куклу Барби, сообщает The Sun.

Офелия Венити из Лос-Анджелеса (Калифорния) потратила четыре тысячи долларов на блефаропластику — операцию по изменению формы век и разреза глаз. 30-летняя женщина стремится стать точной копией куклы с европейской внешностью.

Она рассказала, что уже потратила 35 тысяч долларов, чтобы сделать свое тело похожим на тело Барби. «Сейчас так много кукол с разным телосложением, цветом кожи и национальностью, но меня привлекает именно классическая Барби. Я совершенно не хочу показаться расисткой», — добавила она.

У Офелии Венити 72 тысячи подписчиков в Instagram, где она рассказывает о своей борьбе с низкой самооценкой. «Она не чувствует себя уникальной», — прокомментировал парень Офелии ее пристрастие к пластической хирургии. Женщина заявила, что только это может сделать ее по-настоящему счастливой.

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В феврале 18-летняя жительница Праги Габриэла Жирачкова рассказала, что ежемесячно тратит более тысячи евро, чтобы выглядеть как Барби. С 16 лет девушка трансформирует лицо и фигуру в погоне за «идеальным» телом.

В подростковом возрасте Габриэла нарастила волосы и ресницы, сделала татуаж и увеличила губы. Достигнув совершеннолетия, она изменила естественный третий размер груди на седьмой. Чешка не собирается останавливаться на достигнутом и в ближайшем будущем планирует удалить несколько ребер, вставить ягодичные импланты и еще больше увеличить грудь.

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