Чешка изуродовала себя в погоне за внешностью Барби

Восемнадцатилетняя жительница Праги Габриэла Жирачкова ежемесячно тратит более тысячи евро, чтобы выглядеть как Барби, сообщает The Sun.

С 16 лет девушка трансформирует лицо и фигуру в погоне за «идеальным» телом. В подростковом возрасте Габриэла нарастила волосы и ресницы, сделала татуаж и увеличила губы. Достигнув совершеннолетия, она изменила естественный третий размер груди на седьмой. Чешка не собирается останавливаться на достигнутом и в ближайшем будущем планирует удалить несколько ребер, вставить ягодичные импланты и еще больше увеличить грудь.

В коллекции Габриэлы около 300 кукол Барби. «С детства меня вдохновляют не только куклы, но и “живые” Барби. Я не верю в естественность, сейчас ее нет нигде», — заявила Габриэла.

На негативные комментарии в социальных сетях девушка отвечает, что только с такими лицом и фигурой она может чувствовать себя уверенно и не призывает своих подписчиков копировать ее образ жизни. «Обычно я трачу около четырех часов на сборы. Жить с моей внешностью непросто. Мое тело требует огромных финансовых, физических и ментальных затрат», — рассказала она.

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В феврале 2018 года пластические хирурги рекомендовали женщинам новый вид косметической операции — изменение формы пупка (умбилопластика). Операция позволяет устранить складки и деформацию пупка, которая появляется после потери серьезного избыточного веса или беременности. Операция по устранению пупочной грыжи проводится не только по косметическим, но и по медицинским показаниям.

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