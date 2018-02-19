Женщинам порекомендовали изменить форму пупка

Пластические хирурги рекомендовали женщинам новый вид косметической операции — изменение формы пупка (умбилопластика) и устранение пупочной грыжи, сообщает Metro.

Умбилопластика позволяет устранить складки и деформацию пупка, которая появляется после потери серьезного избыточного веса либо беременности. Чтобы уменьшить размер или изменить форму пупка, а также устранить шрамы после пирсинга пластический хирург удаляет лишнюю кожу, затем подтягивает кожу вокруг пупка. При желании пупок также можно увеличить. Операция по устранению пупочной грыжи проводится не только по косметическим, но и по медицинским показаниям.

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