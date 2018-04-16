Переодевание живого Кена в Барби окончилось скандалом

Отец-миллиардер живого Кена Родриго Алвеса пригрозил сыну лишением наследства, если тот еще раз переоденется в женщину. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний бразилец Алвес вывел из себя родителя, опубликовав в своем Instagram фотографию в образе длинноволосой брюнетки в нижнем белье. Переодетый в женщину, Алвес отправился на вечеринку в мини-юбке и на каблуках. «Мне нравится бывать кем-то, кроме куклы Кена. Я всегда привлекаю много внимания, когда выхожу куда-то в обычном виде. В этот раз я чувствовал себя прекрасно в облике Джессики Алвес», — прокомментировал он.

Алвес также рассказал, что всю дорогу до места проведения вечеринки он молчал, чтобы водитель такси не догадался, что он на самом деле мужчина.

В настоящий момент фотография удалена из соцсети.

Бразилец уже потратил 700 тысяч долларов на пластическую хирургию и сообщил, что в будущем планирует сделать операцию по смене пола.

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В январе 2017 года Родриго Алвес поправился на 12 килограммов, чтобы накопить жир для пересадки в ягодицы. В течение нескольких месяцев он употреблял не менее 3 тысяч килокалорий в сутки. В результате в области поясницы и спины, а также в бедрах накопилось около полутора литров жира.

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