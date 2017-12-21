Английская «лолита» потратила 18 тысяч фунтов на схожесть с фарфоровой куклой

Жительница британского города Уоллингтон, графство Суррей, мечтает быть похожей на старинную фарфоровую куклу и потратила на наряды и аксессуары более 18 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей). Об этом сообщает издание The Mirror.

21-летняя Джейд Смит (Jade Smith) спустила около 8 тысяч фунтов на туфли и еще 10 тысяч фунтов стерлингов — на платья в стиле «Лолита», которые она заказывает в Японии и Южной Корее. Единственный обычный предмет в ее гардеробе — это джегинсы, которые девушка носит на работе.

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Смит не исключает, что в будущем попытается изменить свою внешность при помощи пластической хирургии. Пока она обходится специальным макияжем и контактными линзами, которые увеличивают глаза. Это требует времени, поэтому иногда девушка вынуждена подниматься в четыре часа утра.

По словам Смит, маленькие девочки принимают ее за принцессу. Она не хочет разочаровывать их и ведет себя подобающим образом. На необычную одежду обращают внимание не только дети. «Нередко люди пытаются сфотографировать меня тайком или просят сфотографироваться с ними», — говорит она.

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Негативная реакция тоже не редкость. Из-за необычной одежды ее травили в школе. Начальство магазина, где она работает, тоже не одобряет ее увлечение. Из-за этого у девушки случаются неприятности на работе.

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Смит заинтересовалась японской модой 10 лет назад. «Когда мне было 11 лет, я очень увлекалась японской анимешной сценой, — объясняет она. — Я начала косплеить, поехала на свой первый конвент и узнала там о моде "Лолита"».

Мода «Лолита» — популярная японская субкультура, которая появилась в конце 1970-х. Костюм «Лолиты» состоит из юбки или платья до колен в стиле Викторианской эпохи или Рококо, соответствующего головного убора, блузы и высокой обуви на каблуках или платформе.

В июне сообщалось, что жительница Лондона потратила 20 тысяч фунтов стерлингов на пластические операции, чтобы стать похожей на куклу Барби.

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