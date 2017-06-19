Британка потратила 25 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби

Жительница Лондона (Великобритания) потратила 20 тысяч фунтов стерлингов (более 25 тысяч долларов) на пластические операции, чтобы стать похожей на куклу Барби. Об этом в понедельник, 19 июня, пишет Daily Mail.

За 11 лет Рейчел Эванс (Rachel Evans) перенесла множество хирургических процедур. Женщина изменила форму щек, лица, челюсти, рта, увеличила грудь и сделала ринопластику. «Я обожаю Барби и ощущаю себя ею, словно мы — один человек», — сказала женщина, которая называет себя живой куклой.

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Теперь 46-летняя Эванс участвует в реалити-шоу My Barbie Body («Мое тело, как у Барби»), которое выйдет 25 июня. Также женщина находится в поисках мужчины, похожего на Кена.

В апреле сообщалось, что жительница Лос-Анджелеса (американский штат Калифорния) потратила более 32 тысяч долларов, чтобы добиться сходства с Барби. Офелия Ванити (Ophelia Vanity) сделала инъекции ботокса, дермального наполнителя (филлера) и различные косметические процедуры.