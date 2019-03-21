Госпитализированная порноактриса Беркова рассказала о своем самочувствии

Российская порнозвезда Елена Беркова, госпитализированная в одну из больниц, рассказала о своем самочувствии. Она выложила соответствующее видео в своем Instagram-аккаунте.

«Со мной все в порядке, прихожу в себя. Было легкое недомогание, обморок. Все от переутомления», — сказала она.

На кадрах видно, как актриса лежит под капельницей. Несмотря на это, по ее словам, врачи уже разрешили ей поехать домой, и завтра она продолжит «наслаждаться жизнью».

Беркова попала в больницу 20 марта в полуобморочном состоянии. По неподтвержденной версии, она была госпитализирована из-за постоянных диет и голоданий.

Елена Беркова в 2000-е годы снялась в ряде порнофильмов, она также участвовала в телешоу «Дом-2». Позднее пробовала себя в роли певицы и телеведущей. Также под брендом Берковой продаются секс-игрушки.

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