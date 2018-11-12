Интернет и СМИ
 
Последние новости
Раскрыт источник данных о российском шпионе в Австрии
Названа новая опасность позднего ужина
Друга Нурмагомедова лишили боя в UFC
Россиянин пожаловался в ЕСПЧ на пытки печкой в полицейской машине
Любимый россиянами курорт подорожает
Жиголо рассказал о тайных желаниях женщин
Российская тюремщица пожаловалась на избиения начальниками
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
На Украине нашли мирное решение конфликта в Донбассе
Новости партнеров

Порнозвезды рассказали о мыслях во время работы

Перейти в «Мою Ленту»

Журналисты издания Vice взяли интервью у австралийских участниц порно-кастинга компании Light Southern и выяснили, о чем те думают во время работы.

Актриса Блейк Уайлд (Blake Wilde) рассказала, что во время съемок она постоянно размышляет о правильном положении тела относительно камеры. Однако ближе к концу сцены девушка начинает думать о еде.

«"Что я съем после съемок? Какая пицца мне достанется? Осталось ли у меня дома пиво?" Примерно такие вопросы меня заботят», — поделилась мыслями Уайлд. Она также добавила, что наслаждается процессом во время работы, однако он не вызывает у нее сильное возбуждение.

По словам порнозвезды Джесси Ли Пирс (Jessie Lee Pierce), во время съемок ее часто волнует, действительно ли она нравится партнеру или он просто притворяется. Во время же сольных сцен девушка задумывается о домашних хлопотах.

«На таких съемках можно расслабиться поэтому мой разум может задаваться вопросами о том, что делает моя кошка. "Мне нужно будет ее покормить? Я зайду на почту позже". Какие-то совсем бытовые вещи», — рассказала Пирс.

Девушка по имени Мэдисон (Madison) поведала журналистам, что постоянно прокручивает песни у себя в голове во время съемок сцен орального секса.

«Моя любимая песня — Black Velvet. Пение помогает мне правильно рассчитывать время и быть в правильном настроении… Песни также отлично подходят для синхронности моих движений», — раскрыла секрет успеха актриса.

Ранее журналисты взяли интервью у геев, которые пострадали от порномести бывших партнеров. Молодые люди рассказали, что чувствовали себя ужасно после инцидента.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Porn Stars Tell Us What They Think About During Sex
Пострадавшие от порномести геи рассказали о последствиях
Американский чиновник насмотрелся русских сайтов с порно и заразил целую сеть
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0311 ноября

Сосут соки

Они считают, что мастурбация уничтожает белых мужчин. А виноваты во всем евреи
03:3511 ноября

Жену Мамаева снова начали шантажировать

12:16Сегодня

Автор «Дневника Хача» попал в ДТП

06:02Сегодня

Мужчина ради любви откормил невесту на 80 килограммов

Интернет и СМИ00:01 7 ноября

Глаза не колет

Чужая смерть их забавляет. Они объединяются в сети и смеются над жертвами
00:13Сегодня

Мужчины рассказали о самых приятных комплиментах в жизни

13:27Сегодня

Россияне поведали о тотальном обмане врачей

22:5511 ноября

Реставрация советской мозаики в Нижнем Новгороде рассмешила соцсети

Интернет и СМИ00:0128 октября

«Смотрите, что они вытворяют!»

Снимки обнаженных девушек наводнили спортивные издания. Что с этим не так?
20:0211 ноября

Стали известны последние слова убитого саудовского журналиста

08:03Сегодня

В сети поведали о самых фееричных провалах

10:31Сегодня

Задержанный ФБР журналист из России оказался продюсером Зары

Россия
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сто учителей
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»
Как домогаются женщин-полицейских на службе. Рассказывает бывшая сотрудница
Глобальный форум молодых дипломатов соберет представителей 64 стран
Россиянин пожаловался в ЕСПЧ на пытки печкой в полицейской машине
Все материалы
Мир
Вот и всплыли
Их родина исчезла с лица Земли. Теперь они живут в грязи у соседей
Раскрыт источник данных о российском шпионе в Австрии
Американцы утопили истребитель
Севший пожизненно за коррупцию китайский прокурор сдал еще 100 человек
В Калифорнии 31 человек погиб и 228 пропали без вести из-за лесного пожара
Раскрыто содержание разговора Путина и Трампа
«Вы все — обезьяны»
Китай вез в Африку деньги и надежду, а привез ненависть и унижения
Все материалы
Бывший СССР
Торжество непризнанной демократии
В ДНР и ЛНР выбрали власть. Что изменится в жизни народных республик
Порошенко рассказал о кратком разговоре с Трампом
Балтийский картель
Эстонские каратисты мечтали завалить США наркотиками. Им помешал «колумбиец»
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
На Украине нашли мирное решение конфликта в Донбассе
В Донбассе начались выборы глав республик и депутатов парламентов
Помощник Путина поздравил лидеров ДНР и ЛНР с победой на выборах
Все материалы
Экономика
Бизнес на костях
Почему выгодно вкладывать деньги в крематории и кладбища
Сказочное Бали
После запуска нового рейса авиакомпании «Россия» Индонезия стала ближе
Большой развод
Он украл у россиян миллионы, заманив их в свое государство и пообещав богатства
Россиянам предрекли дефицит медицинских изделий
Центробанк впервые рассказал о теневых схемах
Назван самый надежный автомобиль
Оператору «Северного потока» запретили выплаты «Газпрому»
Все материалы
Силовые структуры
«Оружие появляется, когда кончаются слова и деньги»
Он объявил войну авторитетам Кавказа. Криминальный мир считает его мудрецом
«Если есть деньги и связи, можно сидеть комфортно»
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Поставщик икры для бандита-«цапка» рассказал о деликатесах за решеткой
Присяжные оправдали стрелка из Армавира за убийство росгвардейца и директора ЧОП
Москвич избил кормившую кошек пенсионерку
Бандит-«цапок» пожаловался на инвалидность и клеветнические фото с икрой
Все материалы
Наука и техника
«России требовалось продержаться полгода»
Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Зеленый сонник
Какой оказалась самая жуткая игра 2018 года: обзор Call of Cthulhu
Названо эффективное средство против приступов и инсультов
Разгадана столетняя тайна мозга
Обнаружены древние святилища развитой цивилизации
Найдены планеты загадочного происхождения
Все материалы
Спорт
Больше не его проблемы
Аршавин закончил с футболом. Никто не радовал и не бесил россиян сильнее него
Друга Нурмагомедова лишили боя в UFC
«Спартак» объявил имя нового тренера
В сборной России появился еще один бразилец
Виноградный день
Почему лучшие тренеры Англии пьют после матчей
Футболист «Баварии» отреагировал пощечиной на критику журналиста
В сборной России продолжилась эпидемия травм
Все материалы
Культура
«Острова среди океанов темной энергии»
О чем мечтает доктор Хаус
Приказали долго пить
Что превращает людей в пьяниц и алкоголиков?
Люби, молись, ешь
Потайной театр предлагает эротические танцы в душе, исполнение желаний и ужин
Давшая скандальное интервью певица Приходько высказалась о Тимошенко и лжецах
Раскрыт сюжет двух приквелов «Игры престолов»
Фанат набросился на Моррисси, вызвал панику и сорвал концерт
У звезды фильма о спасении американцами президента России сгорел дом
Все материалы
Интернет и СМИ
Сосут соки
Они считают, что мастурбация уничтожает белых мужчин. А виноваты во всем евреи
Жену Мамаева снова начали шантажировать
Планета самоуничтожения
Люди живут по звериным законам и истребляют друг друга. Природа им помогает
Мужчина ради любви откормил невесту на 80 килограммов
Россияне поведали о тотальном обмане врачей
Реставрация советской мозаики в Нижнем Новгороде рассмешила соцсети
В сети поведали о самых фееричных провалах
Все материалы
Ценности
Андрей Шишкин. «Царь Иван»«Утирали губы рукой и сморкались на пол»
Как развлекался самый кровавый русский царь
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Новые ацтеки
Их боялись и убивали из-за одежды. Сегодня ими гордятся
Шестилетняя дочь Филиппа Киркорова стала невестой
Девушку выгнали из Лувра из-за декольте
Неожиданный цвет стал новым трендом
Определен лучший в мире сыр
Все материалы
Путешествия
Порт Яффо«Здесь вообще много улыбаются»
Море, клады и базары: зачем ехать в Израиль в бархатный сезон
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
Посадку самолета вслепую сняли на видео из кабины пилота
Любимый россиянами курорт подорожает
Украинский пилот совершил вынужденную посадку из-за потасовки на борту
Москва признана одним из лучших городов в мире
Все материалы
Из жизни
Не выходи из комнаты
Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Палач по призванию
Он посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
Жиголо рассказал о тайных желаниях женщин
Любимые спортсмены помогли американцу сорвать куш в лотерею
Пенсионер отбился от разъяренной медведицы голыми руками
Заигрывание диких панд сняли на видео
Все материалы
УАЗ патриота
Главный российский внедорожник обновился. Тест Патриота, или как перестать бояться и полюбить плохие
Продается Бетмобиль — не бит, не крашен
Необычные и интересные автомобильные лоты знаменитого аукциона Сотбис — что купили бы себе вы?
Поросячий восторг
Американские гонки с поросятами — как Ниф-Ниф и Наф-Наф стали спортсменами
Теперь банановый
В ходе модернизации кроссоверу Hyundai Tucson улучшили даже цену. В чем подвох?
Новый Chevrolet Captiva оказался клоном «китайца» Baojun
Стало известно имя пикапа на базе Jeep Wrangler
Появилось первое изображение гигантского кроссовера Hyundai
Все материалы
Дом
«Я стала похожа на зомби»
Девушка поселилась в Москве у сестры. Это разрушило ее жизнь
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
Русское качество
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Россиянин захватил квартиру соседа и устроил в ней склад конопли
В Москве рекордно вырос спрос на старое жилье
Крымскую недвижимость признали непривлекательной
Названы лучшие для арендаторов жилья регионы России
Все материалы