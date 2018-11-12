Порнозвезды рассказали о мыслях во время работы

Журналисты издания Vice взяли интервью у австралийских участниц порно-кастинга компании Light Southern и выяснили, о чем те думают во время работы.

Актриса Блейк Уайлд (Blake Wilde) рассказала, что во время съемок она постоянно размышляет о правильном положении тела относительно камеры. Однако ближе к концу сцены девушка начинает думать о еде.

«"Что я съем после съемок? Какая пицца мне достанется? Осталось ли у меня дома пиво?" Примерно такие вопросы меня заботят», — поделилась мыслями Уайлд. Она также добавила, что наслаждается процессом во время работы, однако он не вызывает у нее сильное возбуждение.

По словам порнозвезды Джесси Ли Пирс (Jessie Lee Pierce), во время съемок ее часто волнует, действительно ли она нравится партнеру или он просто притворяется. Во время же сольных сцен девушка задумывается о домашних хлопотах.

«На таких съемках можно расслабиться поэтому мой разум может задаваться вопросами о том, что делает моя кошка. "Мне нужно будет ее покормить? Я зайду на почту позже". Какие-то совсем бытовые вещи», — рассказала Пирс.

Девушка по имени Мэдисон (Madison) поведала журналистам, что постоянно прокручивает песни у себя в голове во время съемок сцен орального секса.

«Моя любимая песня — Black Velvet. Пение помогает мне правильно рассчитывать время и быть в правильном настроении… Песни также отлично подходят для синхронности моих движений», — раскрыла секрет успеха актриса.

Ранее журналисты взяли интервью у геев, которые пострадали от порномести бывших партнеров. Молодые люди рассказали, что чувствовали себя ужасно после инцидента.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!