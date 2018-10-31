Американский чиновник насмотрелся русских сайтов с порно и заразил целую сеть

Сотрудник Геологической службы США заразил вредоносным программным обеспечением правительственную сеть из-за любви к просмотру порно. Аудит Департамента внутренних дел США установил, что мужчина в общей сложности посетил больше девяти тысяч порностраниц с вредоносными программами с рабочего ноутбука, пишет ресурс Techcrunch, обративший внимание на правительственный отчет.

В докладе говорится, что сайты, которые регулярно посещал работник служба, были созданы в России. Госслужащий сохранял порноизображения на «неавторизованное USB-устройство и личный Android-смартфон», который подключался к рабочему компьютеру. Гаджет также оказался заражен.

Имя работника не раскрывается. Отмечается только, что служба, сотрудником которой он является, не работала с секретными спутниковыми снимками, а последствия его действий не создали угрозы национальной безопасности США.

В докладе также говорится о необходимости пересмотреть политику в отношении USB-накопителей. Сотрудников должны ограничить в использовании съемных носителей на государственных устройствах.

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