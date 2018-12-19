Японская порнозвезда объявила о беременности и стала жертвой травли

Бывшая порнозвезда из Японии Сола Аой (Sola Aoi) объявила в Instagram о своей беременности и стала жертвой массовой травли. На инцидент обратил внимание таблоид soranews24.

35-летняя Аой опубликовала совместный снимок с мужем, где был виден ее округлившийся живот. «Наконец ангел пришел ко мне! Я благословлена новой жизнью. Я нахожусь на пятом месяце беременности и готовлюсь стать матерью в мае следующего года», — подписала она фотографию.

Finally an angel came to me! I’m blessed with a new life. I’m 5 months pregnant now and become mother next May. Фото опубликовано @aoi_sola

Женщина успешно работает на телевидении с 2003 года и состоит в браке с японским музыкантом DJ Non. Несмотря на то, что она завершила свою карьеру в порноиндустрии почти 15 лет назад, многие подписчики окрестили ее «секс-преступницей» и предрекли ее будущему ребенку несчастную жизнь.

Некоторые сочувствовали мужу актрисы и рекомендовали ему провести ДНК-тест будущего ребенка. «Трудная жизнь у DJ Non, особенно когда все его друзья и семья видели вас голой», — негодовали комментаторы. По их мнению, свою молодость девушка потратила на «уродливых стариков-сутенеров» и лечение от венерических заболеваний.

Однако некоторые комментаторы восприняли новости с восторгом. Они поздравляли супругов и рекомендовали будущей матери пить витамины и чаще улыбаться. «Не обращай внимания на этот гам», — советовали они Аой.

В ноябре журналисты издания Vice взяли интервью у австралийских участниц порно-кастинга и выяснили, о чем те думают во время работы. Выяснилось, что девушек в основном волнуют рабочие частности.

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