Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из кулинарного шоу

Пользователь сети под ником BbIKJl опознал бывшую порнозвезду, которая была представлена как домохозяйка в кулинарном шоу «Адская кухня». Об этом он рассказал на сайте Pikabu.

Зритель написал, что смотрел телеканал «Пятница», когда увидел знакомое лицо в телепроекте. Он решил узнать информацию об участнице «Адской кухни» на официальном сайте программы. Как ему удалось выяснить, девушку зовут Софья Буханец, ей 27 лет и она живет в Санкт-Петербурге.

Редакторы окрестили участницу уникальной, так как она ни разу «не ступала на кухню ресторана». «И сейчас, сидя в декрете и готовя обеды для любимого мужа, она вдруг подумала — а не поучаствовать ли мне в "Адской кухне"? И не доказать ли всему миру, что мамочки — не просто мамочки, а гениальные повара-аматоры», — говорилось в описании на сайте «Пятницы».

BbIKJl отметил, что ему хватило несколько минут, чтобы отыскать фильмографию Буханец. По словам пользователя, девушка снималась в картинах порнорежиссеров Джорджо Гранди (Giorgio Grandi) и Пьера Вудмана (Pierre Woodman). В качестве доказательств зритель приложил снимки из старых фильмов, в которых актриса носила псевдоним Софья Гаджет (Sofia Gadget).

В комментариях к посту пользователи опубликовали старый ответ Буханец, которую еще год назад уличили в съемках в фильмах для взрослых. «Все мы люди со своим прошлым и будущим. Я снималась в порно и никогда этого не скрывала, не вижу в этом ничего позорного», — написала участница «Адской кухни». Остальные посетители Pikabu похвалили девушку за честность.

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