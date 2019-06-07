Доказано разрушительное воздействие селфи на лицо

Ученые доказали, что процесс создания селфи приводит к раннему старению. Об этом пишет The Sun.

Новое исследование, проведенное косметической фирмой Avon, показало, что голубой свет от экрана смартфонов (High-energy visible light — HEV-излучение) оказывает разрушительный эффект на кожу лица. «Голубой свет способен проникать в глубокие слои кожи, где вырабатываются коллаген и эластин, и делать их более тонкими и уязвимыми. Длительное нахождение под этим излучением может вызвать сильное окислительное повреждение», — пояснила дерматолог лондонской клиники Cadogan доктор Сьюзен Майу (Dr Susan Mayou).

Кроме того, согласно результатам опроса, четверть респондентов в возрасте от 18 до 24 проводят семь и более часов в день перед экраном смартфона. При этом только 10 процентов из них знают о вредоносном воздействии HEV-излучения на кожу лица.

В мае скраб для лица Walnut Face Scrub, выпущенный личным косметическим брендом самой молодой в мире миллиардерши Кайли Дженнер, признали опасным для здоровья. Дерматологи предупредили поклонников марки Kylie Skin, что в состав средства входит грецкий орех, который может нанести серьезный вред коже лица.

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