Продукция самой молодой миллиардерши в мире оказалась опасной для здоровья

Скраб для лица Walnut Face Scrub, выпущенный личным косметическим брендом телезвезды Кайли Дженнер, оказался опасным для здоровья. Об этом сообщает The Sun.

В рекламном ролике Дженнер рекомендует использовать «нежный, но очень эффективный» скраб три раза в неделю, утверждая, что он снимает омертвевшие клетки кожи. Однако дерматологи предупредили поклонников марки Kylie Skin, что в состав средства входит грецкий орех, который может нанести серьезный вред коже лица. По их словам, жесткие частицы скорлупы грецкого ореха создают микротрещины на поверхности кожи, позволяя бактериям проникнуть в более глубокие слои.

«Порошок из скорлупы грецкого ореха известен как сильное отшелушивающее средство. И хотя это отличный способ избавиться от мертвых клеток кожи, жесткие отшелушивающие ингредиенты могут в конечном итоге поранить ее», — прокомментировал британский эксперт по уходу за кожей Росс Перри.

Многие фанаты Кайли Дженнер также раскритиковали ее за использование этого ингредиента. «Глава самой крупной косметической компании в мире добавляет в скраб грецкий орех. Все знают, что он вреден. Я устала от этого», — посетовала одна пользовательница Twitter. «Это ужасает. Скраб с грецким орехом? Страшно подумать, что миллионы девушек купят этот мусор и испортят свою кожу», — согласилась другая. «Я только что спросила своего дерматолога об этом продукте, и она сказала, что это то же самое, как если бы вы терли лицо металлической мочалкой. Держитесь от него подальше», — рассказала третья.

Кайли Дженнер пока никак не отреагировала на претензии.

5 марта издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. 21-летняя девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics еще в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

В апреле 2018 года полиция Лос-Анджелеса конфисковала из магазинов поддельные косметические средства, в составе которых были найдены биологические отходы животных. Из 21 торговой точки была изъята косметика на сумму 700 тысяч долларов.

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