Мужчина выбрил на голове лица всех сестер Кардашьян

Неизвестный мужчина выбрил на голове портреты участниц реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Видео процесса опубликовал в сторис Instagram-аккаунта звездный стилист и создатель париков Цезарь Делон Рамирез (Cesar DeLeon Ramirez).

На ролике демонстрируется голова мужчины с выбритыми лицами всех пятерых сестер: Ким, Хлои, Кортни, Кайли и Кендалл. Анонимный парикмахер оставил девушкам прически, которые они носят в реальной жизни. Так, например, волосы Хлои выкрашены в блонд, у Ким — собраны в хвост и украшены фиолетовыми прядями, а у Кендалл и Кайли — отстрижены в короткий боб.

«Понятия не имею, кто художник, но… Окей», — подписал пост Рамирез. Роликом в своем Instagram позже поделилась и Ким Кардашьян.

В сентябре 2018 года звездный стилист и личный парикмахер Кортни Кардашьян Эндрю Фитцсимонс раскрыл секрет идеальной прически всех сестер Кардашьян.

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