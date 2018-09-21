Раскрыт секрет идеальных волос Кардашьян

Звездный стилист и личный парикмахер Кортни Кардашьян Эндрю Фитцсимонс раскрыл секрет идеальной прически всех сестер Кардашьян. Об этом сообщает The Sun.

В первую очередь, чтобы волосы выглядели гладкими и блестящими, Фитцсимонс рекомендует пользоваться сухим маслом. «Я наношу его прямо на верхний слой волос, и они выглядят супер-сияющими», — восхищается стилист. Кроме того, в набор своих бьюти-средст парикмахер порекомендовал добавить сухой шампунь, текстурирующий спрей и термозащиту.

Однако главный совет мастера — не экономить на наращенных волосах, которые украшают короткую стрижку-боб Кайли Дженнер и придают дополнительный объем локонам голливудских актрис. «В большинстве случаев мы используем наращенные волосы, чтобы кончики каре выглядели густыми и идеально ровными. Абсолютно все женщины выходят на красную ковровую дорожку с наращенными волосами. К счастью, сегодня это считается нормой», — рассказал Фитцсимонс.

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Ранее в сентябре звездный стилист Люк Хершесон порекомендовал женщинам отказаться от расчески во время сушки волос. По словам Хершесона, плоская массажная расческа причиняет сильный вред влажным волосам. Поэтому перед тем, как делать укладку, необходимо полностью высушить волосы руками и феном.

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