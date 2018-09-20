Названы скрываемые от мужчин женские секреты

Британские социологи определили, что каждая женщина имеет как минимум три секрета от своего партнера. Об этом сообщает The Sun.

В ходе исследования выяснилось, что половина опрошенных держат в тайне все бьюти-процедуры, чтобы создать иллюзию «естественной красоты» своего тела. Так, например, каждая 10-я женщина призналась, что регулярно удаляет волосы со своего лица и пальцев ног.

17 процентов респонденток никогда не говорят мужчинам, сколько они на самом деле тратят на одежду, 14 процентов не раскрывают свой реальный вес, а 13 процентов не сознаются, сколько у них было любовников; 6 процентов тайно недолюбливают своих свекровей, 4 процента — общаются с бывшими мужчинами.

Три четверти опрошенных уверены, что эта ложь помогает им поддерживать здоровые отношения, однако остальные ненавидят, когда у партнеров появляются друг от друга секреты.

Материалы по теме Осень красит Какой макияж сделает женщин неотразимыми в новом сезоне

Ранее в сентябре звездный стилист Люк Хершесон порекомендовал женщинам отказаться от расчески во время сушки волос. По словам Хершесона, плоская массажная расческа причиняет сильный вред влажным волосам. Поэтому перед тем, как делать укладку, необходимо полностью высушить волосы руками и феном.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!