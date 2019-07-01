Женщина раскрыла секрет красивых фото в соцсетях и прославилась

Пользовательница Facebook Джен Флинт (Jen Flint) сделала публикацию, в которой рассказала о заблуждении после просмотра фотографий в соцсетях. Она привела в пример историю матери, которая ради красивого снимка пренебрегала вниманием дочери.

По ее словам, во время посещения бассейна она увидела, как молодая мама и ее маленькая дочь устроили фотосессию. Флинт объяснила, что женщина большую часть времени потратила на разговоры по телефону и постановку кадров вместо отдыха и игры с дочкой в бассейне. Мать забрала крем от загара, который так и не нанесла, и игрушки для бассейна, которые так и не побывали в воде, и ушла вместе с ребенком в раздевалку.

«Я сидела и подумала, что же будет. Представила сделанные фотографии, идеально отредактированные и опубликованные в соцсетях с подписями вроде "Провожу время в бассейне с моей дочуркой!"» — рассказала пользовательница. По ее словам, увидевшие этот пост другие мамы могут подумать, что они делают недостаточно для своих детей, что они не такие, как эта «идеальная мама» у бассейна.

Флинт призвала людей не оценивать свою жизни по публикациям других в соцсетях. Она выразила мнение, что подобные снимки — лишь самые лучшие мгновения, которые к тому же зачастую постановочные и отредактированные в фоторедакторах. «Мамы, не сравнивайте себя с другими. Вы делаете достаточно! Вы прекрасны в самом главном — в том, что вы настоящие!» — заключила юзер.

В комментариях многие оценили ее пост, поблагодарив за добрые слова и то, как верно Флинт оценила ситуацию. Пользователи признались, что зачастую и правда сравнивали свою жизнь с той «идеальной», что видели в соцсетях, и их это расстраивало. В настоящее время более 130 тысяч человек поделились ее записью, Флинт также дала интервью американскому телешоу Good Morning America.

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