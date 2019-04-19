Instagram задумал лишить пользователей лайков

Соцсеть Instagram обдумывает вариант лишить пользователей возможности видеть количество лайков под публикациями других людей. О тестировании изменений в дизайне рассказала в Twitter проживающая в Гонконге эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong).

По ее словам, так соцсеть планирует добиться того, чтобы пользователи сфокусировались на самих публикациях, а не на том, сколько лайков они соберут.

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Как сообщает TechCrunch, Вонг обнаружила изменения в дизайне в коде приложения для Android и смогла создать скриншоты новой версии, которые и опубликовала вместе с комментарием.

Представитель Instagram подтвердил, что на размещенных Вонг изображениях действительно новый дизайн фотоплатформы. Тем не менее, добавили в компании, он пока не тестируется. «Уменьшение давления на пользователей Instagram — это и правда то, о чем мы всегда думаем», — уточнил представитель.

Подсчет лайков в Instagram для многих пользователей в соцсети превращается в соревнование. В погоне за популярностью и увеличением числа лайков некоторые готовы покупать их за деньги, искать способы сделать более впечатляющие фотографии, а также собираться в группы, чтобы взаимно подписываться и обмениваться одобрительными оценками.

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