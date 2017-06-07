В центре Москвы обнаружили автомат для накрутки лайков и подписчиков во «ВКонтакте» и Instagram. На необычный аппарат обратил внимание пользователь Facebook Василий Сонькин.
Судя по геолокации, автомат установили в столичном торговом центре «Охотный ряд». «Лайки и подписчиков можно теперь купить прямо в автомате в торговом центре под стеной Кремля. Киберпанк, который мы заслужили», — отметил Сонькин.
Цены за функционал терминала невысокие: за сто подписчиков требуется заплатить 100 рублей, за сто лайков — 50 рублей. Там же можно распечатать и фотографии, опубликованные в социальных сетях. «Кстати, вполне хорошая модель бизнеса. Гениально», — отметили подписчики Сонькина.
Во многих торговых центрах крупных городов России есть аппараты для печати картинок и снимков из социальных сетей. Тем не менее, с их помощью нельзя накрутить ни лайков, ни подписчиков.