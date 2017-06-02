В Лондоне нашли презирающего людские запреты голубя-анархиста

В сети обсудили фотографию голубя, проигнорировавшего табличку о запрете птиц на лондонском вокзале Ватерлоо. На это обратило внимание издание Mashable.

Фото опубликовал пользователь Imgur с ником ShadowBun. На снимке птица выглядывает из-за таблички с надписью «помогите нам защитить [вокзал] от голубей». Пользователи сети назвали голубя анархистом и отметили, что он презирает людские запреты.

В мае 2017 года таможенники в Кувейте поймали почтового голубя, с помощью которого наркоторговцы переправляли запрещенные вещества из Ирака. На спине птицы был закреплен рюкзачок, где находилось 178 таблеток.

Аналогичный случай произошел в 2001 году недалеко от колумбийского города Букараманга. Полицейские заметили почтового голубя, который долго не мог подняться в воздух и улететь. К спине птицы был прикреплен пакет с 45 граммами марихуаны, который он должен был доставить в местную тюрьму.