Столичный бар обвинили в фашизме за отказ принять чеченцев на работу

Пользователи сети обвинили московский бар Microbe в фашизме за отказ принять на работу чеченцев. Гневный пост в адрес администрации заведения был опубликован на Facebook-аккаунте Ольги Николаенко.

По словам женщины, ее друг-чеченец попытался устроиться в Microbe и получил отказ. Причиной, по словам автора поста, стала его национальность. Такая же история произошла и с его сестрой. В заведении ей повторили, что рассматривают только кандидатов «русской национальности». «В Microbe есть не только кофе с рисунком на пенке, музыка по вечерам и паста конкильи неро с креветками в сливочно-горчичном соусе. Там еще и торжество ксенофобии», — отметила Николаенко.

«"В каких правилах у вас это написано?" — спросила моя подруга. "Эти правила у меня в голове," — ответила менеджер Юлия. Фашизм у вас в голове, менеджер Юлия, самый обыкновенный. Как меня достало жить в этом Средневековье», — добавила женщина.

За сутки пост Николаенко собрал более 880 лайков, 300 репостов и привлек внимание пользователей Facebook, которые возмутились действиями администрации Microbe. «Очень жаль, что людям приходится сталкиваться с такой мерзостью», — прокомментировал ситуацию один из них.

«Какой-то в Москве общепит странный: один хлеб гомосексуалам продавать не хочет, другая берет на работу только людей "правильной" национальности», — удивился другой.

В результате пользователи занизили оценку Microbe на Facebook. На момент написания заметки рейтинг заведения упал до 2,5 звезд из пяти. Тем не менее нашлись и те, кому политика заведения пришлась по вкусу. «Приятно слышать, что у русских в Москве есть хоть что-то свое. Спасибо за рекламу», — заявили они.

В начале декабря 2016 года пользователи сети возмутились табличкой с мемом об избиении женщин в московском Bad.Bro.Bar. В Facebook они призвали бойкотировать бар за пропаганду насилия.