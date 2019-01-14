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Простое куриное яйцо поставило мировой рекорд в Instagram

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Фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков. За 10 дней снимок набрал свыше 25 миллионов одобрительных реакций, побив по популярности фотографию новорожденной дочери Кайли Дженнер, отмечает BuzzFeed.

Автор поста-рекордсмена — аноним, создавший аккаунт яйца world_record_egg специально, чтобы потеснить лидера. «Давайте вместе установим мировой рекорд и создадим самый залайканный Instagram. Побьем действующий рекорд, который удерживает Кайли Дженнер (18 миллионов)», — призвал автор профиля 4 января.

Let’s set a world record together and get the most liked post on Instagram. Beating the current world record held by Kylie Jenner (18 million)! We got this 🙌 #LikeTheEgg #EggSoldiers #EggGang

Фото опубликовано @world_record_egg

Поначалу рост числа лайков нельзя было назвать стремительным. Однако после того, как на него обратили внимание многие СМИ, к 13 января посту удалось преодолеть рубеж 13 миллионов и продолжить рост.

Автор установившего рекорд фото не раскрывает свою личность. Он представляется курочкой по кличке Генриетта из Великобритании. Яйцо Генриетта нарекла Юджином.

Прежний лидер Instagram сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер оперативно отреагировала на успех яйца. Она поделилась видео из фанатского аккаунта @kylies_snapchat, в котором она пытается поджарить яйцо на раскаленном асфальте.

Ранее в январе японский миллиардер Юсаки Маэдзава установил рекорд в Twitter. Его пост с обещанием раздать 10 случайным микроблогерам 100 миллионов иен (61 миллион рублей) за два дня собрал более пяти миллионов ретвитов.

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