Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло

В Instagram-аккаунте, где ранее появилась фотография куриного яйца, набравшая рекордное количество лайков, был опубликован второй снимок. На нем изображено такое же яйцо, но с трещиной.

Снимок набрал почти пять миллионов лайков за несколько часов. Пользователи с восторгом приняли публикацию.

Фото опубликовано @world_record_egg

«Приятно видеть, что вы выпустили еще один пост!» — писали комментаторы. «У него трещина!» — удивлялись подписчики.

Многие задавались вопросом, что означает трещина на яйце. Некоторые предполагали, что в будущем владельцы аккаунта продолжат серию другими снимками «взрывающегося яйца». Они углядели в этом символическую связь с «взрывным» эффектом, который произвел в сети первый снимок.

Эта публикация стала второй в анонимном профиле world_record_egg. Первая фотография набрала почти 50 миллионов лайков и поставила рекорд по количеству одобрительных реакций. Предыдущим рекордсменом была модель Кайли Дженнер: снимок ее дочери стал одним из наиболее популярных на платформе Instagram.

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