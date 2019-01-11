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«Девяток» яиц вдохновил пользователей сети на поиски способов удешевить продукты

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В сети бурно отреагировали на желание продавцов сэкономить на продаже куриных яиц, реализуя их «девятками», а не десятками, как это было прежде. Пользователи соцсетей предложили ретейлерам и другие варианты экономии.

Некоторые считают, что России «давно пора отказаться от вражеских мер массы, объема, расстояния и времени и перейти на патриотические». Другие полагают, что продукты питания пора продавать дозами. «Например, молоко — одна доза, майонез — одна доза, и ставить любые цены, а потребитель пускай сам решает, много это или мало, дешево или дорого», — пишет микроблогер Персик Степанов.

«Лучший бизнес-стартап 2019: яйца — девятками, бензин — по 950 граммов, хлеб — ломтями, сигареты — поштучно, яблоки — половинками», — считает автор Telegram-канала «Букварь и синюю».

Новость о «девятках» яиц навела пользователей на мысль о возвращении России в 1990-е годы, когда сигареты продавались поштучно.

Нашлись и те, кто счел истерию вокруг экономии производителей на яйцах раздутой. «Сахар уже давно по 900 граммов, а масло по 180 — и ничего, как-то особо никто не замечает. А яйца всех почему-то так задели», — отметила одна из пользовательниц.

Как ранее сообщала «Русская служба Би-би-си», яйца в упаковке по девять штук по цене за десять — не единственный способ производителей продовольственных товаров скрыть подорожание. Они также уменьшили упаковку коровьего молока, пива и фруктовых соков, сыра, майонеза, сметаны и пористого плиточного шоколада. При этом цена на них осталась прежней.

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Предыстория: Рост цен на продукты решили скрыть необычным способом
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