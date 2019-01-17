Яйцо с татуировкой разозлило Майка Тайсона

Бывшего боксера-тяжеловеса американца Майка Тайсона засыпали изображением яйца с «фирменной» татуировкой бойца. В своем Twitter он попросил подписчиков «прекратить слать ему это дерьмо».

Узор на картинке в точности повторяет форму тату, украшающего левый висок спортсмена.

После этой просьбы в ретвитах Тайсону прислали еще больше яиц, мотивируя тем, что это «на всякий случай, вдруг он еще не видел».

Троллинг Тайсона начался после того, как стало известно о новом рекорде Instagram, который установило простое куриное яйцо. За 10 дней снимок скорлупы на белом фоне набрал свыше 25 миллионов одобрительных реакций, побив по популярности фотографию новорожденной дочери Кайли Дженнер.

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