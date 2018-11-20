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Недостаток лайков к фото сына с косоглазием расстроил многодетную мать

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Многодетная мать из Атланты Кэти Бауэр (Katie Bower) посетовала, что снимки ее шестилетнего сына набирают меньше лайков, чем фото остальных детей. На своей странице в Instagram она предположила, что проблема кроется в его внешности, чем вызвала гнев подписчиков. На это обратило внимание издание BuzzFeed.

Бауэр приурочила публикацию к шестому дню рождения сына. После теплых слов в его адрес она заявила, что фото ребенка никогда не набирали большого количества лайков, и это убило ее. «Со статистической точки зрения, он не был так популярен на общем фоне», — заключила она, сравнивая сына с другими детьми.

Мать предположила, что проблема кроется в ребенке: по ее мнению, мальчик слишком быстро повзрослел, — а пользователи сети чаще умиляются малышам. Помимо этого, она указала на некоторые физические недостатки сына. Бауэр заявила, что алгоритмы Instagram скрывали от подписчиков снимки ребенка, а малое количество лайков может расстроить сына в будущем.

В заключение мать сообщила, что сложившаяся ситуация плохо сказалась на ней. «Моя неудовлетворенность вызвала этот статистический дефицит, потому что, очевидно, мой ребенок должен получить ВСЮ любовь, а эти косые глаза совершенно очаровательны», — подытожила женщина.

Публикация вызвала недовольство подписчиков. Они заподозрили, что Бауэр выкладывает снимки детей только для того, чтобы нажиться на них и завоевать популярность. Из-за обилия негативных комментариев блогер удалила пост.

Некоторые пользователи Twitter успели сохранить публикацию Бауэр и распространили ее в сети. «Она отмечает день рождения сына тем, что пишет, как он “статистически” хуже всех ее детей выступает в ее Instagram. И она беспокоится, что однажды это разрушит его самооценку», — ужаснулась Стефани МакНил (Stephanie McNeal). «Эти женщины используют лица своих детей для продвижения контента и продуктов, на которых они будут зарабатывать деньги», — вторила ей Нора Хорват (Nora Horvath).

Кэти Бауэр является популярным Instagram-блогером. Ее публикации посвящены уходу за детьми и домашнему хозяйству. На ее аккаунт подписано более 52 тысяч пользователей.

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