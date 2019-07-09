Instagram нашел новый способ бороться с травлей

Социальная сеть Instagram будет бороться с оскорблениями в комментариях при помощи нововведений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В частности, теперь искусственный интеллект будет анализировать лексику публикаций и комментариев на наличие оскорблений. Если они будут обнаружены, то автору предложат заменить их на менее резкие слова.

Кроме того, новая функция Restrict поможет пользователям скрывать чужие обидные комментарии под своими публикациями. Их авторы смогут продолжить писать оскорбления, однако видеть их будут только они сами.

Отмечается, что новые функции начнут работать уже в ближайшее время.

В апреле сообщалось, что Instagram обдумывает вариант лишить пользователей возможности видеть количество лайков под публикациями других людей. Таким образом планируется добиться того, чтобы пользователи сфокусировались на самих публикациях, а не на том, сколько лайков они соберут.

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