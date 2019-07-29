Женщина решила провести свадьбу без родителей и нашла понимание в сети

Пользовательница Reddit рассказала сообществу, как решила провести свадьбу без родителей, потому что они отказались посещать церемонию из-за участия ее друга-трансгендера. В комментариях многие юзеры поддержали ее решение.

Женщина под ником confusedbride2019 объяснила, что они планируют провести свадьбу с будущим супругом в марте и уже составили список гостей. Шафером они выбрали ее друга по имени Стивен (Stephen), который поменял пол.

Пользовательница в разговоре с родителями упомянула об этом. Внезапно родственники отреагировали крайне негативно. «Она будет на всех фотографиях, мы не думаем, что это правильно», — сказали ей родители, говоря о ее друге, который ранее был женщиной. Они призвали ее отказаться от приглашения Стивена.

По словам юзера, она никогда раньше не замечала за родными такого отношения к трансгендерам. В ответ невеста лишь сказала, что в таком случае родители могут не приходить на свадьбу, и закончила разговор. Позднее мать перезвонила, предложив оплатить все расходы на свадьбу, если они откажутся от участия Стивена. Пользовательница повесила трубку и три дня не выходила на связь с родителями.

В комментариях большинство юзеров поддержали ее решение. Многие также посоветовали ей связаться с родителями и провести личную беседу. Confusedbride2019 согласилась с таким советом и пообещала вновь поговорить с родными.

Ранее жених и невеста отправили приглашения на свадьбу, в которых использовали ненормативную лексику. Гости были удивлены таким шагом будущих молодоженов.

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