Невесту распекли за платный допуск к свадьбе за баснословные деньги

Невеста попросила приглашенных на свадьбу гостей отдать по 10 тысяч фунтов стерлингов (786 тысяч рублей) за человека для посещения мероприятия. Как сообщает Daily Mirror, об этом рассказала сестра готовящейся к браку женщины.

По словам родственницы, они не близки с сестрой, общаются только иногда в мессенджере. В своем посте на Mumsnet она сообщила, что получила приглашение на свадьбу, в котором вместе с ней было предложено прийти ее мужу и ребенку. Однако для этого с каждого из них потребовали по 10 тысяч фунтов.

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Церемонию планируется провести на Карибах. Молодожены отказалась от предложения родителей оплатить свадьбу, посчитав неправильным брать у близких такую значительную сумму.

Сестра невесты отметила, что родственница зарабатывает немного, а вот супруг получает большие деньги на работе, поэтому они могут себе позволить подобную свадьбу. Она попросила совета, правильно ли поступит, если окончательно откажется от участия в мероприятии. Многие пользователи поддержали ее решение, подчеркнув, что подобное приглашение — не судебная повестка, а такие деньги лучше потратить на более полезные цели.

Ранее пользовательница Facebook заявила, что заплатила 125 долларов (почти восемь тысяч рублей) за посещение свадебной церемонии. После она пожаловалась на плохую организацию мероприятия.

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