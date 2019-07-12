Невеста закатила свадьбу за 165 тысяч долларов и стала жертвой травли в сети

Американка по имени Эмили подверглась травле в сети после того, как рассказала, что заставила близких потратить на ее свадьбу 165 тысяч долларов (10,4 миллиона рублей). Ее историю опубликовал портал Refinery29, на реакцию пользователей сети обратил внимание таблоид Mirror.

По словам Эмили, она потеряла работу за месяц до помолвки, поэтому большинство расходов на свадьбу легло на плечи ее родителей. «Всегда было понятно, что мои родители будут платить, но я все равно часто чувствовала вину за то, сколько все стоит», — заявила расточительная новобрачная.

Супруг девушки оплатил ее обручальное кольцо, поездку в Канаду в честь помолвки, мальчишник и все необходимые ему вещи (к примеру, смокинг). Его родители заплатили за предсвадебный ужин на 75 гостей и подарили новобрачным пять тысяч долларов (315 тысяч рублей) на медовый месяц. За остальное — от девичника до фейерверков на мероприятии на 200 человек — заплатили родители невесты.

«Поскольку я не работала, мне пришлось бы отказаться от многих вещей на данный момент, и они позволили мне просто наслаждаться этим и не беспокоиться о стоимости», — поделилась Эмили. Она отметила, что ей очень повезло.

Прочитавшие ее историю пользователи сети были поражены легкомысленным поведением девушки. Многие уточнили, что на потраченную на празднование свадьбы сумму можно было бы приобрести дом. Некоторые окрестили ее поведение «греховным». «Безумие, особенно если вы не можете себе это позволить или у вас нет работы», — возмутился один из комментаторов.

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