Невеста решила заработать на подругах при подготовке свадьбы и осталась ни с чем

Невеста и главная подружка невесты решили заработать на других подругах во время покупки свадебных платьев. Пользовательница Reddit рассказала, что они выставили им счет на сумму в два раза большую, чем стоил пошив платьев.

По словам рассказчицы, невеста сообщила, что за платье каждая подружка должна заплатить 400 долларов (25 тысяч рублей по текущему курсу). Всего были приглашены семь подружек, одна из которых была главной. Она и предложила заплатить за все платья сразу, чтобы потом остальные могли вернуть ей деньги по мере возможности. Пользовательница пояснила, что в ее непростой финансовой ситуации это был привлекательный вариант.

Девушка объяснила, что из-за учебы не смогла прийти на общую примерку, поэтому предварительно оплаченный наряд ждал ее в магазине. Придя в салон, она и не подозревала о подвохе. Однако после успешной примерки одна из сотрудниц напомнила об оплате в 200 долларов. «В общем платье и правда стоило только 200 долларов. Когда я сказала об этом главной подружке невесты, она раскрыла все карты», — пояснила автор поста.

Она отметила, что невеста и ее помощница договорились, что возьмут с остальных в два раза больше денег, чтобы на оставшуюся сумму оплатить наряд для новобрачной. «Я сказала обо всем этом остальным подружкам, которых знаю, четверо тут же отказались от участия в свадьбе», — рассказала юзер.

Пользователи в комментариях были удивлены, что невеста могла пойти на такой шаг. Многие сравнили ее действия с воровством. «Да уж, ничто так не говорит о том, что тебя считают близким другом, как обман на деньги», — отметил один из юзеров.

Ранее девушка рассказала об обидевшем ее поступке невесты — подруга позвала ее на девичник, но не пригласила на свадьбу.

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