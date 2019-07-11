Интернет и СМИ
 
Последние новости
Россия встала на защиту Ирана в «войне танкеров»
В России подешевела аренда жилья
США задумали ввязаться в еще одну торговую войну
Россияне оценили возможность национальных конфликтов в стране
Женщина прокатилась на багажной ленте в аэропорту и попала на видео
Иран открестился от попытки задержать британский танкер
Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился
США вычеркнули Саудовскую Аравию из друзей
Украинцы прогнали Порошенко с митинга
Новости партнеров

Женщина заплатила за посещение свадьбы и осталась разочарована

Перейти в «Мою Ленту»

Пользовательница Facebook заявила, что заплатила 125 долларов (почти восемь тысяч рублей) за посещение свадебной церемонии. Как сообщает Daily Mail, она согласилась прийти на торжество, еще не зная о том, что ей придется заплатить.

Женщина отметила, они с мужем отдали молодоженам 250 долларов. Однако пользовательница пожаловалась на плохую организацию свадьбы.

По ее словам, почти все закуски для гостей, среди которых были нарезанные сосиски, закончились быстро. «К тому же наш стол единственный остался без памятных подарков, так как у них закончились и они», — написала гостья.

Пользовательница пояснила, что «спасением» для многих гостей стал бар с неограниченным количеством напитков, но она не смогла оценить эту возможность по состоянию здоровья. Женщина подчеркнула, что больше не будет идти на поводу у знакомых.

«Если вы не Бейонсе, то, пожалуйста, не требуйте денег от людей за посещение вашей жалкой свадьбы», — заключила она. Другие пользователи в комментариях поддержали женщину, но в то же время удивились, как она согласилась заплатить за то, чтобы стать гостьей на свадьбе.

«Это было не приглашение, это был билет. Удивлена, что обошлось без турникета», — отметила юзер. Некоторые добавили, что не понимают, как, несмотря на оплату со стороны гостей, молодожены не смогли заказать достаточно закусок и блюд.

Ранее, в июне, пользовательница Reddit рассказала, как невеста и главная подружка невесты решили заработать на других подругах во время покупки свадебных платьев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Woman blasts couple for charging guests $125 EACH to attend their wedding - only for them to serve hot dog slices before running out of food
Предложение руки и сердца «по-русски» со спецназом изумило иностранцев
Невеста решила заработать на подругах при подготовке свадьбы и осталась ни с чем
Религиозного отца распекли за желание запретить дочерям идти на лесби-свадьбу
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0310 июля

«Узнавать про эти ужасы невыносимо»

Сыщица покопалась в сети и раскрыла насильников. За это ее преследуют по всему миру
06:06Сегодня

Поиск любви в Tinder обернулся для студентки головокружительной карьерой в порно

20:5410 июля

Продававшую воду из ванны блогершу разоблачили

08:17Сегодня

Бывшие участники реалити-шоу признались в желании совершить самоубийство

Интернет и СМИ00:06 8 июля

«Мы обязаны что-то изменить»

Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
00:13Сегодня

Роскомнадзор отчитал Ozon за утечку данных

19:3310 июля

Пароли сотен тысяч пользователей Ozon утекли в сеть

01:22Сегодня

Грузины возмутились обещанием гендиректора «Рустави-2» мочиться в вино

Интернет и СМИ00:0630 июня

«Все он гонит, он — шоумен»

Переживший кому Алибасов пустился во все тяжкие. На телевидении из него сделали посмешище
19:5310 июля

Гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» отказались увольнять

17:0210 июля

Обещание директора «Рустави-2» помочиться в вино оказалось ошибкой перевода

18:1710 июля

Бузова отправилась на «Форт Боярд»

Россия
«С детства им отказывают в уме и будущем»
Как россиянок приучают быть хуже мужчин
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«Скрывают страдания, чтобы их не считали наркоманами»
Миллионы россиян умирают, мучаясь от боли и одиночества. Как им помочь?
Семилетний кондуктор автобуса удивил россиян
Парализованная выжившая в «Хромой лошади» заговорит с семьей впервые за 10 лет
В РПЦ придумали правила общения с анимешниками и веганами
«Сделай так, чтобы у меня не раскололась голова»
Семилетнего Захара спасет протонная терапия. Ему нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
«Наркобароны убивали всех подряд»
 
Россияне погибли из-за шторма в Греции
США вычеркнули Саудовскую Аравию из друзей
Россиян задержали в Уругвае за помощь «кокаиновому королю»
«Грязные деньги здесь решают все»
Эта страна зарабатывает миллиарды на кокаине и героине. Она завалит наркотиками всю Европу
Американский суд усомнился во вмешательстве России в выборы США
США попросили мир образумить Иран после атаки на британский танкер
Все материалы
Бывший СССР
Замахнулись на святое
Латвия и Литва хотят отделить свою церковь от РПЦ. Их вдохновил раскол на Украине
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Украинцы прогнали Порошенко с митинга
Глава телеканала Коломойского станет мэром Киева вместо Кличко
Последнее предупреждение
Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Белоруссия решила взять в долг у россиян
Рубль резко вырос
В Минфине выразили уверенность в отсутствии проблем при проверке ДОМ.РФ
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Назван лучший способ решения газового спора с Украиной
Седан из «Кортежа» Путина получил китайское признание
Все материалы
Силовые структуры
«Нас такими делает система»
Полковник МВД — о деле Голунова, пытках и отморозках на службе
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Кровавый счет
Он собрал отряд киллеров и держал в страхе всю Сибирь: как поймали бандита Челентано
Российские полицейские остались без взяток
Раскрыта тайна палочной системы в российской полиции
Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле в Москве
Все материалы
Наука и техника
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты Vega со спутником ОАЭ
Россия «отследит» скрытые субмарины США
Запуск ракеты Vega с военным спутником ОАЭ закончился аварией
России пообещали «летающие» подлодки
Все материалы
Спорт
«Он избил меня так, что сломал несколько ребер»
Испанка дала отпор мужу-тирану, вошла во вкус и стала звездой бокса
Выступающий в РПЛ швед назвал плюсы жизни в России
Футболистку-лесбиянку предложили выдвинуть в президенты США
Нурмагомедов назвал величайших бойцов MMA
«Мы вернемся, сто процентов»
Сезон в АПЛ вышел жарким. Его невозможно забыть
Бывший главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал свой уход
Третьяк объяснил смену главного тренера в сборной России по хоккею
Все материалы
Культура
С особой жестокостью
Как живут маньяки, убийцы и преступники: главные книги недели
«Нехило так. Под чем он тока не был»
Жизнь после тюрьмы, наркотиков и ломок: продолжение «На игле» и «Порно» Ирвина Уэлша
Русские не спасают
Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять
Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни
Лобода опубликовала чужое интимное фото и попыталась оправдаться
Иранская группа получила 14 лет тюрьмы и удары плетьми за любовь к хеви-металу
Билл Мюррей и Тильда Суинтон«В любом случае мы все умрем»
Билл Мюррей и Тильда Суинтон о «Мертвые не умирают» Джармуша и конце света
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узнавать про эти ужасы невыносимо»
Сыщица покопалась в сети и раскрыла насильников. За это ее преследуют по всему миру
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
Поиск любви в Tinder обернулся для студентки головокружительной карьерой в порно
Бывшие участники реалити-шоу признались в желании совершить самоубийство
Роскомнадзор отчитал Ozon за утечку данных
Грузины возмутились обещанием гендиректора «Рустави-2» мочиться в вино
Все материалы
Ценности
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
Модный бренд раскритиковали за слишком смелый дизайн купальника
Непристойная реклама косметики ужаснула пользователей сети
Выпущены носки с похабными цитатами русских поэтов
Придуман способ спрятать длинные носки под обувью летом
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
Пей, молись, смотри
Вино и уличные гонки: неожиданная сторона Азербайджана
Пассажирский самолет экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
Потерявшего сознание в небе пилота спасла 19-летняя пассажирка
Ученый приехал в Чернобыль и нашел кран с «убивающей» радиацией
Пассажир снял разваливающийся во время рейса двигатель самолета
Все материалы
Из жизни
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Мертвая женщина помогла родиться ребенку в США
Женщина нашла потерянный 75 лет назад кошелек
Женщина поиграла с собакой-поводырем и умерла
Редкая болезнь заставила девочку прятаться от солнца
Все материалы
Тест самого крутого кроссовера Audi
В Q8 запихнули царь-дизель с тягой в 900 Нм и супершасси с электромеханическими стабилизаторами
25 самых популярных автомобилей России
Названы самые продаваемые модели июня 2019 года
Автомобили, разочаровавшие фанатов
Слёзы фанбазы: как культовые модели теряли преданных поклонников
Засадить любой внедорожник? Спроси их как!
Фоторепортаж с оффроад-фестиваля Ладога Трофи-2019
Электрическое купе Bentley рассказало о будущем дальних путешествий
УАЗ «Патриот» получил модернизированный мотор с 30 новыми деталями
Появилось первое изображение обновленного Mitsubishi Pajero Sport
Все материалы
Дом
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
В России подешевела аренда жилья
Названа лучшая профессия для покупки жилья
Названы регионы России с дешевеющими квартирами
Российский хоккеист решил избавиться от дома с сауной и баром
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Названы способы привлечения молодых учителей в российские школы
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
В Подмосковье усилили патрулирование водоемов
Все материалы