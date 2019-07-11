Женщина заплатила за посещение свадьбы и осталась разочарована

Пользовательница Facebook заявила, что заплатила 125 долларов (почти восемь тысяч рублей) за посещение свадебной церемонии. Как сообщает Daily Mail, она согласилась прийти на торжество, еще не зная о том, что ей придется заплатить.

Женщина отметила, они с мужем отдали молодоженам 250 долларов. Однако пользовательница пожаловалась на плохую организацию свадьбы.

По ее словам, почти все закуски для гостей, среди которых были нарезанные сосиски, закончились быстро. «К тому же наш стол единственный остался без памятных подарков, так как у них закончились и они», — написала гостья.

Пользовательница пояснила, что «спасением» для многих гостей стал бар с неограниченным количеством напитков, но она не смогла оценить эту возможность по состоянию здоровья. Женщина подчеркнула, что больше не будет идти на поводу у знакомых.

«Если вы не Бейонсе, то, пожалуйста, не требуйте денег от людей за посещение вашей жалкой свадьбы», — заключила она. Другие пользователи в комментариях поддержали женщину, но в то же время удивились, как она согласилась заплатить за то, чтобы стать гостьей на свадьбе.

«Это было не приглашение, это был билет. Удивлена, что обошлось без турникета», — отметила юзер. Некоторые добавили, что не понимают, как, несмотря на оплату со стороны гостей, молодожены не смогли заказать достаточно закусок и блюд.

Ранее, в июне, пользовательница Reddit рассказала, как невеста и главная подружка невесты решили заработать на других подругах во время покупки свадебных платьев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!