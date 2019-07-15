Интернет и СМИ
 
Последние новости
В России рассказали о способе остановить конфликт в Донбассе одним звонком
В Британии за хорошее поведение заключенным выдадут ключи от камер
В Германии объяснили необходимость достроить «Северный поток-2»
Названо отношение россиян к запрету гаджетов в школах
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций
Чемпион мира обманул клуб и отправился сниматься в «Форд Боярде»
Объяснена неразрешимая космическая загадка
Россия поддержала китайский метод «перевоспитания» мусульман
Новости партнеров

Невеста написала скрупулезную инструкцию для гостей на свадьбе и была осмеяна

Перейти в «Мою Ленту»

Пользователи Facebook высмеяли инструкцию для гостей свадьбы, которую написала неизвестная невеста. На масштабные указания новобрачной обратил внимание таблоид The Sun.

Письмо на двух страницах, адресованное гостям, начинается с извинений невесты за то, что она долго не сообщала никому подробностей о мероприятии. По ее словам, они с женихом не ожидают, что все гости смогут посетить торжество.

«Церемония будет записана на видео в Facebook для просмотра во время церемонии или в любое время после нее», — заметила она. Женщина потребовала, чтобы все приглашенные известили ее о своем решении: в противном случае, уверяла она, нежданных гостей попросят покинуть мероприятие.

Далее невеста пояснила, что будет одета в платье «розового цвета с деталями из розового золота», умоляя гостей не надевать одежду таких цветов. Также она подробно описала угощение и попросила приглашенных прийти на свадьбу сытыми: «Это небольшой прием, так что еды немного. Пожалуйста, съешьте что-нибудь перед приездом», — заявила она.

Многие комментаторы пришли в ужас от инструкций невесты и осмеяли ее. Они назвали ее письмо «потоком сознания» и уточнили, что девушка ведет себя неадекватно. «Чувствую, что я заслуживаю приглашения на свадьбу, потратив столько времени, чтобы прочитать это письмо», — заметил один из них.

Однако некоторые пользователи заметили, что женщина явно очень волнуется за свою свадьбу. «Бедняжка испытывает стресс и является таким типом человека, который не хочет причинять неудобства всем», — умилились они.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bride-to-be sends guests a TWO PAGE letter detailing the dos and don’ts of her wedding – including how no one can wear pink
Невеста закатила свадьбу за 165 тысяч долларов и стала жертвой травли в сети
Женщина заплатила за посещение свадьбы и осталась разочарована
Предложение руки и сердца «по-русски» со спецназом изумило иностранцев
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03Сегодня

Холостяк в диких условиях

Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
21:0513 июля

Шац охарактеризовал отношения с Лазаревой

06:06Сегодня

Беременная женщина пожаловалась на сумасбродство свекров и снискала поддержку

02:24Сегодня

Сваха из «Давай поженимся» обругала Харламова за пародии на шоу

Интернет и СМИ00:06 8 июля

«Мы обязаны что-то изменить»

Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
16:5013 июля

«Россия 24» ошиблась и показала «оферистов»

22:2914 июля

Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили

19:2413 июля

Задержанный по делу о наркотиках журналист из Ингушетии рассказал о пытках

Интернет и СМИ00:0412 июля

«Тащитесь по эльфийским кошечкам? Вы по адресу»

Эта девушка зарабатывает деньги, эротично закатывая глаза. Почему о ней говорит весь мир?
15:4314 июля

Киану Ривз обезвредил преступника и разочаровал пользователей сети

17:4213 июля

Парень «надел» на ноги автомобили ради интернет-флешмоба

13:2913 июля

Грезившая о свадьбе с Басковым модель назвала Бузову трудолюбивой бездарностью

Россия
«Сидим целый день, семечки лузгаем. Они классные»
Как российский фотограф поехал в город Дно и выжил
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«Давно хотела на Мальдивы, муж свозил»
Россияне нашли «тропический рай» в Сибири. Он ядовит и опасен для здоровья
Смертельная авария с участием маршрутки произошла в Якутии
Названы определяющие опасные фейковые новости органы власти
Названо отношение россиян к запрету гаджетов в школах
В России рассказали о способе остановить конфликт в Донбассе одним звонком
Все материалы
Мир
«Мать Россия осталась в прошлом»
Жизнь, война и угасающая любовь к русским: как живет Сербия
Россия построила «воздушный мост» для передачи С-400 Турции
В Британии за хорошее поведение заключенным выдадут ключи от камер
Россию предупредили о последнем шансе спасти ДРСМД
«Наркобароны убивали всех подряд»
 
Турция предрекла НАТО усиление после закупок С-400
Россия поддержала китайский метод «перевоспитания» мусульман
Все материалы
Бывший СССР
Вперед и с песней
Зеленский, блогеры и певцы готовы захватить Верховную Раду. Что ждет команду Порошенко?
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»
Вместо разговора россиян и украинцев получился бенефис забытых актеров
Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна
Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского
Все материалы
Экономика
Хитрый «Жук»
Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой
Предприятие «Тольяттиазот»С привкусом химикатов
СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
На Ближнем Востоке захотели вложить в Крым 500 миллионов евро
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Россия согласилась удовлетворить обиженную Белоруссию
Снятие наличных в магазинах захотели сделать повсеместным
Все материалы
Силовые структуры
Республика строгого режима
Как живут осужденные самого «сидящего» региона России
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Экстрадицию подозреваемого в убийстве следователя россиянина приостановили
Российского нефтяника заподозрили в хищении кредитов
Тетке избитой девочки в Ингушетии предъявили обвинения
«Первый и последний раз вы меня видите»
В этой тюрьме сидят самые страшные убийцы России. Сбежать отсюда невозможно
В СКР рассказали о расстреле силовиков в российском городе
Все материалы
Наука и техника
АПЛ К-278 «Комсомолец» на дне Норвежского моря«Не надо ничего там бередить»
Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Самое пекло
Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Объяснена неразрешимая космическая загадка
В России сочли ВМФ России одноразовым
НАСА раскрыло причину отсутствия американских астронавтов на Луне и Марсе
Крупнейшая навигационная система Европы сломалась
Все материалы
Спорт
«Душа внутри трепещет»
Пилоты ралли — о страхе, крутых виражах и смерти
Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций
Карлос Роа«Люди говорят, я заставил их рыдать»
Этот футболист отказал «Манчестер Юнайтед» с «Челси» и уехал ждать конца света
Семак рассказал о конфликте внутри «Зенита»
Чемпион мира обманул клуб и отправился сниматься в «Форд Боярде»
Джокович победил Федерера в пятичасовом финале Уимблдона
Джокович оценил победу в самом продолжительном финале Уимблдона в истории
Все материалы
Культура
Это КГБ, детка
Люк Бессон включает режим самопародии в шпионском антиретро «Анна»
Без бумажки
Как прокатные удостоверения позволили Минкульту подмять под себя кино в России
«А что же гормоны?»
Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
Звезда «Ворониных» рассказал о борьбе с раком
Умерла актриса из сериала «Стартрек»
Теодор КурентзисПермская опера потеряла Теодора Курентзиса
Дирижер с мировым именем больше не работает в Перми. Почему это произошло?
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Все материалы
Интернет и СМИ
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Тащитесь по эльфийским кошечкам? Вы по адресу»
Эта девушка зарабатывает деньги, эротично закатывая глаза. Почему о ней говорит весь мир?
Невеста написала скрупулезную инструкцию для гостей на свадьбе и была осмеяна
Беременная женщина пожаловалась на сумасбродство свекров и снискала поддержку
Сваха из «Давай поженимся» обругала Харламова за пародии на шоу
Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили
Все материалы
Ценности
Чуть беднее Билла Гейтса
Огромный гарем, слитки золота и секреты долголетия. В какой роскоши купался Чингисхан
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
Меган Маркл завернула сына в недорогой плед
Кейт Миддлтон пришла на стадион в старом платье за 2700 долларов
Грузинские виноделы ополчились на оскорбившего вино гендиректора «Рустави 2»
«Эффект Меган Маркл» принес королевской семье миллионы фунтов
Все материалы
Путешествия
«У вас душа есть — значит, нужно к святыне»
Как москвичи отправились на машине в Казахстан и попали на другую планету
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
«Шпион — этажом выше»
Вдали от цивилизации и с любовью к России: как живет украинское Закарпатье
Пассажирский самолет аварийно приземлился в российском аэропорту
Названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX
На Канарских островах туристам запретили посещать пляжи из-за медуз
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
Все материалы
Из жизни
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Отец спас дочь от гибели ценой собственной жизни
Собаки съели хозяина без остатка
Инженер из Подмосковья всю жизнь обходился без половины мозга
Осиротевшая обезьяна десять лет лечилась от депрессии
Все материалы
Всё о DeLorean из «Назад в будущее»
Видео: она приказала долго жить сразу после того как стала культовой
ТурбоНива за 2 миллиона
Видео: 15-летний владелец и колеса за 400 000 рублей — самая необычная Lada 4x4 в России
Самые редкие автомобили в России выставили вместе
Частные владельцы собрали свои раритеты на фестивале «Автокультура»
Длительный тест Lada Granta Liftback
Чапаев и пустота: первые впечатления от обновленной Lada Granta
Lada XRay с вариатором оценили почти в миллион рублей
Новый Chevrolet Corvette лишился рычага коробки передач
Дизельный Mercedes-Benz C-Class оказался «чище» электрокара
Все материалы
Дом
«Ода советской жизни»
В Европе воссоздали идеальную квартиру времен СССР. От нее все в восторге
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
Однокомнатную квартиру в Москве оценили в 100 миллионов рублей
Ипотека станет не нужна
«Ядерный могильник» в Москве оказался безопасным
России предрекли резкое падение цен на жилье
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Тестировать беспилотные авто захотели в большем количестве регионов
Работники АПЗ вошли в программу Минэкономразвития
Россиян поучат быть родителями
Крымским фермерам помогут начать агробизнес
Все материалы