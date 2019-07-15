Невеста написала скрупулезную инструкцию для гостей на свадьбе и была осмеяна

Пользователи Facebook высмеяли инструкцию для гостей свадьбы, которую написала неизвестная невеста. На масштабные указания новобрачной обратил внимание таблоид The Sun.

Письмо на двух страницах, адресованное гостям, начинается с извинений невесты за то, что она долго не сообщала никому подробностей о мероприятии. По ее словам, они с женихом не ожидают, что все гости смогут посетить торжество.

«Церемония будет записана на видео в Facebook для просмотра во время церемонии или в любое время после нее», — заметила она. Женщина потребовала, чтобы все приглашенные известили ее о своем решении: в противном случае, уверяла она, нежданных гостей попросят покинуть мероприятие.

Далее невеста пояснила, что будет одета в платье «розового цвета с деталями из розового золота», умоляя гостей не надевать одежду таких цветов. Также она подробно описала угощение и попросила приглашенных прийти на свадьбу сытыми: «Это небольшой прием, так что еды немного. Пожалуйста, съешьте что-нибудь перед приездом», — заявила она.

Многие комментаторы пришли в ужас от инструкций невесты и осмеяли ее. Они назвали ее письмо «потоком сознания» и уточнили, что девушка ведет себя неадекватно. «Чувствую, что я заслуживаю приглашения на свадьбу, потратив столько времени, чтобы прочитать это письмо», — заметил один из них.

Однако некоторые пользователи заметили, что женщина явно очень волнуется за свою свадьбу. «Бедняжка испытывает стресс и является таким типом человека, который не хочет причинять неудобства всем», — умилились они.