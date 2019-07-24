Матерное приглашение на свадьбу огорчило гостей и удивило пользователей сети

Жених и невеста отправили приглашения на свадьбу, в которых использовали ненормативную лексику. Как сообщает Daily Mirror, гости были удивлены таким шагом будущих молодоженов.

Фотография с открыткой была опубликована в одной из групп про свадьбы в Facebook. С самого приветствия к гостям обращаются словом «урод». Затем в тексте регулярно встречается мат, в том числе в просьбе ответить: «Так вы *** придете? Сука да, сука нет, пошли на ***»

На обратной стороне приглашения были даны указания и они тоже содержали матерные выражения. Гостям предложили не быть «ленивыми *******» и поискать отели и такси для проезда на церемонию самим в интернете.

В комментариях пользователи назвали такое приглашение «ужасным» и «безвкусным». Один из юзеров отметил, что матерится как сапожник, но даже ему хватило бы такта догадаться не отправлять такое приглашение знакомым и родственникам. «Это, кстати, даже не забавно, не смешно и не оригинально», — заметил другой участник группы.

Ранее сообщалось, что невеста попросила приглашенных на свадьбу гостей отдать по 10 тысяч фунтов стерлингов (786 тысяч рублей) за человека для посещения мероприятия.